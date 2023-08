Es ist noch gar nicht lange her, da wurde der Griff zum Bargeld an der Kasse skeptisch beäugt. Als die Corona-Pandemie Schleswig-Holstein fest im Griff hatte, hingen in fast jedem Geschäft Schilder, die die Kunden dazu aufforderten, mit EC-Karte zu zahlen. In vielen anderen Ländern ist das bargeldlose Bezahlen ohnehin längst gang und gäbe.

Auch Unternehmen, die in der Vergangenheit lange auf die Möglichkeit zur bargeldlosen Zahlung verzichtet hatten, rüsteten auf und das Bargeld klimperte und raschelte immer seltener. Im Sommer 2023 sieht die Lage im Norden jedoch anders aus: Vielerorts verschwinden die EC-Geräte wieder von den Tresen, Münzen und Scheine feiern ein Comeback.

Wir wollen in unserer Umfrage des Tages von Ihnen wissen, wie Sie am liebsten bezahlen. Hängen Sie an ihrem Bargeld oder finden Sie das nicht mehr zeitgemäß? Stimmen Sie mit ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.