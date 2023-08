Nach einer anstrengenden Arbeitswoche ist es endlich soweit: Am Wochenende und an freien Tagen möchten es sich viele Schleswig-Holsteiner im Garten oder auf dem Balkon gemütlich machen und einfach abschalten. Die Sonnenbrille wird platziert, ein kühles Getränk steht bereit – doch was ist das? Hat der Nachbar wirklich gerade den Hochdruckreiniger gezückt? Und warum schreien die Kinder aus der Wohnung nebenan eigentlich seit Minuten laut durcheinander? Ist das überhaupt erlaubt?

Kein besonderer Lärmschutz in der Mittagszeit

Die schlechte Nachricht für alle Lärmgeplagten vorweg: In Schleswig-Holstein gibt es in der Mittagszeit in der Regel keinen besonderen Lärmschutz. Höchstenfalls kann auf kommunaler Ebene in Kurorten eine Mittagsruhe verordnet werden. Anders sieht es jedoch beim Einsatz von Freischneidern, Grastrimmern, Graskantenschneidern, Laubbläsern sowie -sammlern in Wohngebieten aus. Hier gilt die gesetzlich vorgeschriebene Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung. Genannte Geräte dürfen zwischen 13 und 15 Uhr nicht verwendet werden.

Lesen Sie auch Wichtige Alltagsrituale Zu alt für Mittagsschlaf? So lange sollten Kinder am Mittag ein Nickerchen halten

Wenn Sie tiefer in das Thema einsteigen möchten und sich über weitere Regelungen und Ausnahmen informieren möchten, empfehlen wir Ihnen diesen Artikel.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, wie Sie mit der Mittagsruhe umgehen. Ist sie Ihnen wichtig, oder finden Sie sie nicht mehr zeitgemäß? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.