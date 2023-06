Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich am Mittwoch zu den erneuten Angriffen der „Letzten Generation“ geäußert. Nach Farbanschlägen auf der Nordseeinsel Sylt hatten Aktivisten der Gruppe am Dienstag in Neustadt in Holstein eine Yacht mit Farbe besprüht, sich an deren Reling festgeklebt und das Wasser im Yachthafen grün eingefärbt.

Das sagt Daniel Günter über die „Letzte Generation“

In seinem Statement dazu schlug Daniel Günther einen harten Ton an – so betonte er unter anderem, das Maß sei voll. Und: „Bei der ‚Letzten Generation‘ handelt es sich um Kriminelle, die mit ihren Straftaten längst alle Grenzen überschritten haben. Das Maß ist voll. Wir werden in Schleswig-Holstein jetzt alle Möglichkeiten ausschöpfen, die der Rechtsstaat bietet, um ihren Machenschaften das Handwerk zu legen.“

In unserer Umfrage des Tages wollen wir wissen, was Sie von den Äußerungen des Ministerpräsidenten halten. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.