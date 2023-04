Bald wird in Schleswig-Holstein gewählt. Wäre Sie gerne aktiv dabei gewesen? Foto: www.imago-images.de up-down up-down Umfrage des Tages Kommunalwahl in SH: Würden Sie sich in der Kommunalpolitik engagieren? Von shz.de | 11.04.2023, 06:47 Uhr

Am 14. Mai sind Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein. Für die Parteien gestaltet sich nicht nur die Wählermobilisierung als zunehmend schwierig. Immer komplizierter wird es auch, Bürger für die aktive Teilnahme am politischen Geschehen in den Gemeinden zu gewinnen. Wären Sie dazu bereit?