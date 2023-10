Bei Uta und Klaus Kaiser ist es quasi Tradition, mit mehreren Generationen Tür an Tür zu leben. Das Gelände auf dem sie in Borby leben ist seit 1850 in Familienbesitz, um 1870 folgten vier Häuser, die ein Gebäude-Ensemble bildeten. Einst waren hier über die Jahrhunderte die Zimmereien von Friedrich Neve, von Günter Krause und von Thomas Lutz untergebracht – alle unterschiedliche Familiengenerationen. Jetzt wohnen hier die fünfte bis siebte Generation Tür an Tür zusammen.

Dicht an dicht als Erwachsener mit den Eltern zu leben, ist heute eher selten... Aber würden Sie mit Ihren Eltern unter ein Dach ziehen, wenn sich die Gelegenheit bieten würde?

