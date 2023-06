CDU und Grüne. Zwei Parteien, deren Inhalte nicht immer übereinstimmen. Trotzdem besteht seit einem Jahr eine Koalition der Parteien mit Daniel Günther an der Spitze als Ministerpräsidenten. Zurzeit sprechen Parteimitglieder, aber auch Mitglieder der Opposition darüber, wie sie das vergangene Jahr wahrgenommen haben.

Haushaltschaos und verfehlte Klimaziele in SH

Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD) kritisierte die Regierung scharf: So habe die Landesregierung um Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen mit ihrem „Haushaltschaos und der Haushaltssperre massiv Vertrauen verspielt“. Außerdem verfehle Schleswig-Holstein seine Klimaziele beim CO2-Ausstoß, 11.000 Menschen hätten keinen festen Wohnsitz, die Bildung hätte sich verschlechtert und mehr als 2500 Planstellen beim Land seien unbesetzt.

Ministerpräsident Daniel Günther betonte am Montag beim Besuch eines Agrar- und Energiebetriebs in Tüttendorf hingegen die große Zustimmung der Gesellschaft für die Koalition. Die Koalition sorge trotz großer Herausforderungen und eines schwierigen Umfelds für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie arbeite mit langfristigen Perspektiven an Lösungen. Die Partner zeigten, dass sie trotz unterschiedlicher Positionierungen zusammenarbeiten könnten.

