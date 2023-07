Wer mit dem eigenen Auto verreisen will, muss mit Staus rechnen. Pünktlich zum Ferienbeginn in mehreren Bundesländern rollen die Autos wieder in Richtung Nord- und Ostsee. Der ADAC rechnet mit zahlreichen Behinderungen im Norden.

Wer mit der Bahn reist, weiß: Hier kommt es häufig zu Verspätungen oder ungeplanten Umstiegen, wenn mal wieder eine Reparatur ansteht. Zum Sommerferien startet die Deutsche Bahn beispielsweise mit den Arbeiten für die Erneuerung von vier Eisenbahnüberführungen in Hamburg. Regionalzüge aus Schleswig-Holstein enden dann in Altona. Dass es da auch noch das Deutschlandticket gibt, muss kein Aber sein.

Deutlich schneller geht es in jedem Fall mit dem Flugzeug, normalerweise. Aber insbesondere in der Ferienzeit kann es zu langen Wartezeiten an den Check-In-Schaltern sowie den Sicherheitskontrollen kommen. Außerdem ist es wie am Donnerstag in Hamburg zu Protesten der „Letzten Generation“ gekommen, bei denen Flughäfen über Stunden lahmgelegt wurden.

Natürlich bietet jede Art des Reisens seine individuellen Vorteile. Im Auto kann man selbst Pausen planen und muss nicht noch zusätzlich umsteigen. Im Zug kann man hingegen die Augen schließen oder mit der Familie Spiele spielen. Und mit dem Flugzeug kommt man am schnellsten zum Ziel.

Wie verreisen Sie im Sommer? Stimmen Sie auch ohne Abo ab!

