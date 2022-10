Schleswig-Holstein führt eine Frauenquote für die Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane von Landesunternehmen und Landesbeteiligungen ein. Das Kabinett beschloss den Gesetzentwurf auf Vorschlag von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Die Quote gilt auch für die Verwaltungsräte der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

Über die Frauenquote herrscht jedoch keine Einigkeit. Manche empfinden sie als notwendig. Eine freiwillige Quote sei schwierig, denn oftmals seien Strukturen in Unternehmen so verhärtet, dass es Frauen trotz guter Leistung nicht gelingt, in die Führungsebene aufzusteigen.

Andere sehen in der Quote eine Gefahr für den Leistungsgedanken. Sie sagen, dass eine Führungskraft ausschließlich nach ihren Fähigkeiten und nicht aufgrund des Geschlechts ausgesucht werden sollte. Auch manche Frauen kritisieren die Quote. Sie befürchten, dass sie nur noch als „Quoten-Frau“ gesehen werden.

Wir wollen daher heute von Ihnen wissen, wie Sie zu einer Frauenquote in Unternehmen stehen. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.