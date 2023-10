Besonders am Samstag hieß es wieder „Geduld“ an der Autoverladung nach Sylt und auf der A7 und A210 bei Rendsburg: Zahlreiche Reisende waren zum Beginn der Herbstferien in drei Bundesländern sowie dem verlängerten Wochenende wegen des Tages der Deutschen Einheit am 3. Oktober unterwegs.

Auf der A7 in Fahrtrichtung Nord vor der Rader Hochbrücke gab es teilweise bis zu elf Kilometer stockenden Verkehr. Auch an der Autoverladung in Niebüll kam es für Sylt-Reisende zu Verzögerungen wegen des hohen Aufkommens an Reisenden. Eine Weichenstörung am Sonntagmorgen sorgte für zusätzliches Chaos.

Umfrage des Tages: Wie verbringen Sie das lange Wochenende?

In unserer Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, wie Sie das lange Wochenende zum Tag der Deutschen Einheit verbringen. Sind Sie auch im Urlaub oder besuchen Verwandte und Freunde? Oder gönnen Sie sich Ruhe zu Hause auf dem Sofa? Vielleicht erkunden Sie auch Ihre Gegend während Tagesausflügen. Oder lächeln Sie gerade nur milde, weil Sie arbeiten müssen? Stimmen Sie ab, auch ohne Abo.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.