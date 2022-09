Von 2018 bis 2021 ist die Zahl der Wolfsrudel in Deutschland von 73 auf 157 gewachsen. Foto: Lino Mirgeler up-down up-down Umfrage des Tages Rückkehr nach Deutschland: Wie finden Sie es, dass sich der Wolf wieder ausbreitet? Von shz.de | 30.09.2022, 06:10 Uhr

Über 100 Jahre lang gab es keine Wölfe mehr in Deutschland. Seit einigen Jahren nimmt ihre Zahl wieder zu. In unserer Umfrage des Tages wollen wir wissen, was Sie von der steigenden Zahl an Wölfen halten.