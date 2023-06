Erstmals müssen Bundestagsabgeordnete ihre exakten Nebeneinkünfte veröffentlichen. Und beim Blick auf die Zahlen von 2022 könnte man schon den Eindruck bekommen, dass es sich als Politiker in Deutschland mehr als nur gut leben lässt.

So hoch waren die Nebeneinkünfte von Habeck und Co.

Das zeigen auch Beispiele von Abgeordneten aus Schleswig-Holstein. So hat Wolfgang Kubicki durch seine Anwaltstätigkeit 113.645,64 Euro eingenommen. Johann Wadephul kommt immerhin noch auf 91.863.61 Euro. Und wer denkt, dass Robert Habeck mit seinen Büchern ganz legal viel Geld verdient hat (77.959 Euro), sollte mal einen Blick auf Sahra Wagenknecht werfen. Die hat 2022 nämlich insgesamt 750.000 Euro durch ihre Nebentätigkeit als Buchautorin eingenommen.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.