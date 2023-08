Umfrage des Tages für SH Mehrwertsteuer könnte wieder steigen – gehen Sie dann noch ins Restaurant? Von shz.de | 29.08.2023, 06:30 Uhr Ein Besuch im Restaurant könnte in Schleswig-Holstein bald noch teurer werden – nämlich dann, wenn der Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie wieder angehoben werden sollte. Symbolfoto: imagebroker/imago-images up-down up-down

Der Besuch im Lieblingsrestaurant könnte in Schleswig-Holstein bald noch teurer werden. In unserer Umfrage wollen wir von Ihnen wissen, was Sie von der drohenden Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie halten.