Umfrage des Tages Erneut hitzige Debatte: Was halten Sie von der Cannabis-Legalisierung? Von shz.de | 17.08.2023, 06:40 Uhr Mit dem Beschluss des Kabinetts entbrannte die Debatte zwischen Gegnern und Befürwortern der Cannabis-Legalisierung erneut.

Die geplante Cannabis-Legalisierung in Deutschland kann nach entsprechendem Kabinettsbeschluss wohl kommen. Doch auch die Kritik daran reißt nicht ab. Legalize it oder nicht? Was meinen Sie?