Eine Woche nach der umstrittenen Haushaltssperre hat die schwarz-grüne Landesregierung in Schleswig-Holstein einen Rückzieher gemacht. Monika Heinold kündigte am Mittwoch an, die Haushaltssperre solle Ende nächster Woche aufgehoben werden.

Von den anderen Parteien im Kieler Landtag hagelte weiter heftige Kritik. So spricht Lars Harms vom SSW beispielsweise von „der chaotischsten Haushaltspolitik“, die er bisher erlebt habe.

So verteidigt Monika Heinold ihr Vorgehen

Ministerin Monika Heinold verteidigte am Mittwoch ihr Vorgehen jedoch erneut: „Die Haushaltssperre war das richtige Instrument zum richtigen Zeitpunkt nach der Steuerschätzung, um einmal deutlich zu machen: Wir brauchen jetzt Maßnahmen, damit uns das Jahr 2023 nicht aus dem Ruder läuft.“

