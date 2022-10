Immer wieder scheint sie uns zu überraschen: die Zeitumstellung. Und immer wieder fragen sich viele, ob denn nun die Zeit zurück- oder vorgestellt wird. Ein einfacher Trick hilft: Im Sommer, wenn es warm ist, stellen die Cafés ihre Stühle vor das Lokal, im Winter stellen sie sie zurück.

In der Nacht zu Sonntag wird die Uhr also zurückgestellt. Nicht jeder findet das gut: Manche leiden an Schlafstörungen, Kinder werden aus ihrem Rhythmus gerissen und am Abend wird es viel schneller dunkel.

Wir wollen daher heute von Ihnen wissen: Was denken Sie über die Zeitumstellung? Stimmen Sie auch ohne Abo ab!

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.