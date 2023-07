In einigen Tagen beginnen in Schleswig-Holstein die Schulferien. Viele Deutsche sehnen sich nach den Pandemie-Jahren wieder nach Urlaub und Reisen im Sommer. Doch wegen der Inflation und weiterer Krisen ist bei vielen Bürgern das Geld knapp.

„Wir hatten in der Winterzeit auch gedacht: mal sehen, was da kommt“, erzählt Stefanie Hübner. Sie ist Mitinhaberin des Tui-Reisecenters in Bad Oldesloe. „Aber es ist nicht zu einem Einbruch der Buchungen gekommen – im Gegenteil!“

Wir wollen deshalb kurz vor Beginn der Sommerferien in Schleswig-Holstein von Ihnen wissen, ob Sie dieses Jahr verreisen werden. Stimmen Sie hier auch ohne Abo ab:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.