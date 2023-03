Seit Wochen kommt es immer wieder zu Streiks in SH und Hamburg. Zuerst traf es in weiten Teilen Deutschlands den ÖPNV. Am Weltfrauentag kamen Kitas und sozialen Einrichtungen hinzu. Ab Freitag sollen Mitarbeiter der Stadtreinigung und der Staatsoper Hamburg bis einschließlich Sonntag streiken.

Beschäftigte der Hamburg Port Authority (HPA) sind für Freitag ebenfalls zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen, wie Verdi am Donnerstag mitteilte. Parallel dazu soll der Fährverkehr im Hafen noch bis Samstag um 4 Uhr lahmgelegt bleiben. Und auch die Post hat kürzlich weitere Streiks angekündigt.

Mit den Warnstreiks soll der Druck im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes erhöht werden. Die Beschäftigten wollen unter anderem mehr Lohn.

Streikwelle trifft jeden anders

Nicht jeder ist gleichermaßen von den Streiks betroffen. Wer nicht mit dem Bus fahren und kein kleines Kind unterbringen muss, hat von den Streiks vielleicht noch nicht viel im Alltag gemerkt.

Wir wollen daher heute von Ihnen wissen, ob sie die Streiks (noch) unterstützen. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.