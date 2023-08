Umfrage des Tages Schüler in SH sollen Umgang mit KI erlernen – ist das eine gute Idee? Von shz.de | 28.08.2023, 07:00 Uhr Auch der kritische Umgang mit dem KI-Chatbot ChatGPT soll in Schleswig-Holsteins Schulen vermittelt werden. Symbolfoto: NurPhoto/imago-images up-down up-down

Die Digitalisierung in Schleswig-Holsteins Klassenzimmern soll weiter voranschreiten. Schüler sollen dabei den Umgang mit KI lernen. Verraten Sie uns in der Umfrage, was Sie davon halten.