Fast jeder vierte Erwachsene und jeder fünfte junge Mensch im Alter von 15 bis 24 Jahren in Deutschland raucht. Damit ist Deutschland im Kampf gegen den Tabakkonsum eines der Sorgenkinder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und eines der Schlusslichter in Europa. In einem neuen Bericht der WHO über den globalen Stand bei der Regulation von Tabak falle Deutschland vor allem durch mangelhafte Maßnahmen auf.

„Wir können nicht wirklich nachvollziehen, warum die Politik in Deutschland so lax in der Umsetzung von Maßnahmen in der Tabakkontrolle ist.“ Rüdiger Krech WHO-Direktor für Gesundheitsförderung

Kosten für eine Packung Zigaretten in Deutschland

Die Forderung nach einer höheren Tabaksteuer wird auch vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) unterstützt. Zahlen aus dem aktuellsten „Tabakatlas“ des Instituts zeigen, dass durch Krankheits- und Todesfälle jährlich Kosten von 97 Milliarden Euro entstehen. Eine Schachtel Zigaretten müsste demnach 22,80 Euro kosten, um den finanziellen Schaden an der Volkswirtschaft zu kompensieren.

