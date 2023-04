Der Frühling ist da: Draußen ist es wieder länger hell und die Gartensaison nimmt Fahrt auf. Inzwischen wird auch der Rasen wieder vielerorts gemäht. Dabei setzen viele Grundstücksbesitzer auf einen Mähroboter. Doch Tierärzte und Tierschutzbund warnen vor den Gefahren für kleine Tiere durch die autonomen Rasenmäher. Immer wieder fallen Igel und Co. den Gartenhelfern zum Opfer.

„Das ist natürlich verlockend. Die halten den Rasen immer kurz. Und sie sind günstiger geworden.“ Dr. Johannes Frahm Gründer der Kleintierklinik Wasbek

Igel und Co. fliehen nicht vor Mährobotern

Auch Tierschutzbund, Nabu und WWF warnen vor dem Einsatz. Besonders Igel werden immer wieder Opfer der scharfen Messer. Das Problem: Igel flüchten nicht, sie rollen sich zusammen. Auch Erdkröten flüchten nicht, sondern versuchen, sich zu verstecken. Gegen die scharfen Messer haben sie dann ebenso keine Chance wie Insekten und Eidechsen.

Sollten die Mähroboter vor diesem Hintergrund aus den Gärten in Schleswig-Holstein verbannt werden? Was denken Sie? Stimmen Sie in unserer Umfrage mit ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.