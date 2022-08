Es ist eine Geschichte einer innigen Freundschaft, die Karl May seit jeher in den Büchern über Winnetou erzählt. Der Kinderbuchverlag Ravensburger hatte das Buch „Der junge Häuptling Winnetou“ veröffentlicht, hierzu passend läuft seit dem 11. August das Pendant in den Kinos. So oder so: Die Bücher werden nun zurückgezogen. Das Netz spielt verrückt und überhaupt den Verlag mit drastischen Vorwürfen.

Den Karl-May-Geschichten wird vorgeworfen, stereotypische Vorurteile zu schüren. Außerdem sei das Buch ein klassischer Fall unerwünschter „kultureller Aneignung“. Auch der gleichnamige Kinofilm ist aus diesen Gründen umstritten.

Neben den negativen Kommentaren im Netz gibt es auch User, die das Zurückziehen des Titels nicht nachvollziehen können. Auch bei shz.de wurde über das Pro und Contra diskutiert.

Deshalb möchten wir heute von Ihnen wissen, ob Sie der Meinung sind, dass die Winnetou-Geschichten abgeschafft oder weiterhin veröffentlicht werden sollten. Stimmen Sie ab – auch ohne Abo.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.