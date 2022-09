Weihnachtsbeleuchtung gehört für Millionen Deutsche seit Jahrzehnten einfach dazu. Doch dieses Jahr in Zeiten einer schweren Energiekrise könnte es zur Adventszeit dunkel in Fenstern, Gärten und auch in den Innenstädten werden.

„In diesem Winter sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass sowohl auf die Weihnachtsbeleuchtung in Städten, wie auch die der Häuser und Wohnungen verzichtet wird.“ Das sagt Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Angesichts des Kriegs in der Ukraine, der Energieknappheit aber auch aus Gründen des Klimaschutzes sollten wir einmal innehalten“, erklärte er.

Wir wollen deshalb in der Umfrage des Tages heute von Ihnen wissen, wie Sie zu dem Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung stehen. Stimmen Sie auch ohne Abo mit ab:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.