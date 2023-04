Über 16.000 Tempoverstöße erfasste die Landespolizei bei ihrer Blitzeraktion in der vergangenen Woche. Die Geschwindigkeitskontrollen erfolgten über mehrere Tage verteilt ohne einen konzentrierten Kontrolltag wie beim bundesweiten Blitzermarathon. Trauriger Rekord: 107 Stundenkilometer in einer 30er-Zone.

Ziel: Zahl der schweren Unfälle reduzieren

Die Landespolizei versucht so, die Bevölkerung zu sensibilisieren und das Geschwindigkeitsniveau insgesamt zu senken. Überhöhte Geschwindigkeit ist bei schweren Verkehrsunfällen nämlich eine der Hauptunfallursachen. Allein im vergangenen Jahr starben auf den Straßen Schleswig-Holsteins insgesamt 102 Menschen, 14.569 wurden verletzt.

Was denken Sie? Sollte in Schleswig-Holstein auch außerhalb solcher Aktionen mehr geblitzt werden? Stimmen Sie in unserer Umfrage des Tages mit ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ