Während der Arbeitszeit nochmal schnell für eine Zigarette vor die Tür – vielleicht schon zum wiederholten Male an diesem Tag. Was für viele Arbeitsnehmer in der Vergangenheit ganz alltägliches Verhalten in Büro und Co. war, wird bei unseren Nachbarn in Dänemark immer weiter eingeschränkt.

In den meisten Kommunen im Königreich gilt es schon, jetzt wird auch in der Westküstenkommune an der Einführung eines Rauchverbots für das eigene Personal während der Arbeitszeit gefeilt.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, wie Sie dazu an ihrem Arbeitsplatz stehen würden – oder ob ein solches Verbot bei Ihnen im Unternehmen vielleicht sogar schon greift. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.