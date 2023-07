Betrunkene Vandalen im Bus, alkoholisierte Fußballfans in der Regionalbahn und pöbelnde Jugendliche mit Wodkaflaschen – Alkohol sorgt häufig für Konflikte im ÖPNV und an Bahnhöfen. So auch in Hamburg: Rund jede vierte Gewaltstraftat am Hauptbahnhof der Hansestadt geschieht unter Alkoholeinfluss. Deswegen plant die Innenbehörde nun ein Alkoholverbot auf dem Hachmannplatz und dem Heidi-Kabel-Platz. Damit ist es dort zukünftig untersagt, auf den öffentlichen Flächen Alkohol zu trinken oder in geöffneten Behältnissen mit sich zu führen.

In vielen Regionalzügen sowie in den U-Bahnen und Bussen einiger Verkehrsverbände gilt bereits ein solches Alkoholverbot. In den Fernzügen der Deutschen Bahn darf jedoch Alkohol konsumiert werden und wird sogar im Bordbistro verkauft. Zudem gilt an einigen Bahnhöfen ein Alkoholverbot, wie beispielsweise in München.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, was Sie von einem generellen und landesweiten Alkoholverbot im ÖPNV sowie an Bahnhöfen halten. Ist das sinnvoll oder sollte der Alkoholkonsum jedem selbst überlassen sein? Stimmen Sie ab, auch ohne Abo.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.