Die Zahlen sind alarmierend. 2022 registrierte das statistische Bundesamt 97.856 Verletzte bei Fahrradunfällen. 75.345 von ihnen waren dabei auf einem nicht motorisierten Fahrrad, 22.511 Menschen mit dem Pedelec unterwegs gewesen. 474 Personen kamen ums Leben, davon 266 auf einem „normalen“ Fahrrad und 208 auf dem Pedelec.

Helmpflicht für Motorradfahrer, Gurtpflicht im Auto

Nicht zum ersten Mal wird deshalb in Deutschland wieder über eine Fahrradhelmpflicht diskutiert. Bisher ist das Tragen von Helmen für Radfahrer hierzulande freiwillig. Die Zahl derer, die welche trägt, nimmt zwar zu. Aber gerade unter den Erwachsenen sind die Helmträger in der klaren Minderheit.

Die Berliner Verkehrssenatorin und ihr Brandenburger Amtskollege haben nun die Helmpflicht für Radfahrer – sowie es sie für Motorradfahrer etwa längst gibt – aktuell erneut ins Spiel gebracht. Auf Malta und in Finnland gibt es übrigens eine solche generelle Vorschrift. In Spanien und in der Slowakei gilt Fahrradhelmpflicht außerhalb von geschlossenen Ortschaften.

Mehr Informationen: Keine Fahrradhelmpflicht in Deutschland, aber... größer als Größer als Zeichen Wichtig zu wissen ist: Für sportlich Ambitionierte, bei denen es um Schnelligkeit geht und so ein höheres Gefährdungspotenzial besteht, wird dringend angeraten einen Fahrradhelm zu tragen. Konkret gilt das für Fahrer von Rennrädern auf der Straße und von Mountainbikes im Gelände. Andernfalls kann sie bei einem Unfall eine Mitschuld an der Schwere ihrer Kopfverletzung treffen, was mit Kürzungen der Schadensersatzansprüche durch die Versicherung verbunden wäre.

Würden mit Helmpflicht weniger Menschen Radfahren?

Zwar ist nicht bekannt, welchen Anteil Kopfverletzungen an den oben genannten Zahlen haben. Und doch ist klar: Ein Fahrradhelm kann im Ernstfall Leben retten. Dennoch fürchtet etwa der ADFC, eine Helmpflicht könne die Zahl der Radfahrer in Deutschland verringern.

Eitelkeit vor Sicherheit also? In unserer Umfrage des Tages wollen wir heute von Ihnen wissen, wie Sie zu einer Helmpflicht für Radfahrer stehen? Stimmen Sie gern auch ohne Abo ab.

