Die Bauchfrei-Mode aus den 90ern ist wieder in. Löchrige Jeans sowieso. Und tragen junge Leute heute ganz selbstverständlich Jogginghose, haben sie nicht zwangsläufig die Kontrolle über ihr Leben verloren, wie Karl Lagerfeld einst über das Tragen dieses Kleidungsstücks urteilte. Vielmehr hat der bequeme Schlapper-Look längst auch Einzug in die Klassenzimmer Schleswig-Holsteins gehalten.

Eine Schule in NRW geriet erst Anfang des Jahres in die Schlagzeilen, weil sie genau das unterbinden wollte. Schüler, die mit Jogginghose auf dem Schulgelände auftauchten, wurden wieder nach Hause geschickt. Die Begründung damals: Die Kinder müssten auf ein Leben in der Öffentlichkeit und im Arbeitsleben vorbereitet werden.

Nun entbrannte die Diskussion auch deutschlandweit, weil die Bundeselternrats-Vorsitzende Schulen empfohlen hatte, einen Konsens über eine Kleiderordnung zu schließen und in einer Hausordnung aufzunehmen. Dabei gehe es meist darum „unangemessene, lottrige, zerrissene oder freizügige Kleidung“ zu verhindern.

In vielen anderen Ländern ist diese Streitfrage unbekannt. Dort gibt es sogenannte Schuluniformen. Der Sinn dahinter: Ob ein Kind arm oder reich ist, lässt sich an einer Schuluniform nicht erkennen. Damit soll auch Mobbing verhindert werden.

In Deutschland gibt es eine solche Tradition nicht. Höchste Zeit, das zu ändern? Oder sollten an Schulen auch in Schleswig-Holstein zumindest bestimmte Kleidungsvorschriften gelten? Was meinen Sie? Stimmen Sie in unserer Umfrage des Tages gerne auch ohne Abo ab.

