Der Juni in Schleswig-Holstein zeigte sich von seiner sommerlichsten Seite, doch spätestens ab Beginn des Julis dominierten eher Regen und kühlere Temperaturen den Sommer in Schleswig-Holstein. Zum Start der zweiten Augustwoche rollt nun auch noch Sturmtief „Zacharias“ mit Orkanpotential im Gepäck an.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir deswegen von Ihnen wissen, ob Sie das Wetter in diesem Sommer schon leid sind oder haben Sie noch Hoffnung auf einen schönen Spätsommer? Vielleicht ist Ihnen das aktuelle Wetter aber auch lieber als Hitze? Stimmen Sie ab!

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.