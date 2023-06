Am Nachmittag ins Kino, einen Tag wandern oder mit dem Ferienflieger auf Abschlussfahrt nach Spanien. Klassenfahrten können je nach Dauer ganz schön ins Geld gehen.

Auch die Art der Schule spielt eine Rolle. So ist man (bei längeren Ausflügen) an den Gymnasien im Kreis Ostholstein im Schnitt mit 643 Euro dabei – Gymnasien im Kreis Segeberg kommen mit 500 Euro aus. Bei den Gemeinschaftsschulen reicht die Spanne von 327 Euro in Lübeck bis zu 437 Euro im Kreis Rendsburg-Eckernförde, bei den Grundschulen von 202 Euro in Flensburg bis zu 249 Euro im Kreis Plön. Zusätzlich fallen Kosten für Taschengeld, Rucksack, Wanderschuhe, etc. an.

Während manche Familien diese Summen zügig aufbringen können, sind andere dazu nicht in der Lage. Zwar gibt es finanzielle Hilfe für beispielsweise Empfänger von Bürgergeld, doch einkommensschwache Familien ohne diese Stütze, müssen die Kosten oft selbst tragen. Dass diese Belastung nicht zu unterschätzen ist, zeigt auch die aktuelle Reaktion auf eine angebliche Streichung für Mittel für die Reisekosten der Lehrer.

Dennoch: Klassenfahrten dienen nicht nur dem Spaß, sondern auch der Bildung und Stärkung der Gemeinschaft. Viele Eltern wollen ihren Kindern daher die Teilnahme unbedingt ermöglichen. Wir wollen deshalb heute von Ihnen wissen, ob Sie denken, dass die Kosten für Klassenfahrten zu hoch sind. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.