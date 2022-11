Glücksatlas 2022: Ein Frau steht freudig in einem Rapsfeld. In SH sollen weiterhin die glücklichsten Bürger leben. Symbolfoto: dpa up-down up-down Umfrage des Tages Schleswig-Holsteiner wieder vorne im Glücksatlas 2022: Sind Sie aktuell glücklich? Von shz.de | 09.11.2022, 06:50 Uhr

Es bleibt dabei: Wie auch schon in den vergangenen Jahren sind die Menschen in SH bundesweit am glücklichsten. Doch wir wollen wissen, wie es aktuell bei Ihnen aussieht? Sind Sie auch in „Krisen-Zeiten“ gerade glücklich?