Die Tage werden wieder länger, die Pandemie wurde abmoderiert – wen hält es da noch in den eigenen vier Wänden? In den nun nahenden Ostertagen wird auch Schleswig-Holstein wieder viele Urlauber an Nord- und Ostsee begrüßen dürfen.

Doch verhageln in diesem Jahr Krisen der anderen Art vielen Menschen die großen Pläne. Energiekrise und Inflation sorgen bei etlichen Haushalten für kaum zu stopfende Finanzlöcher – so fällt bei vielen die große Freiheit auch nach Jahren der Einschränkungen flach.



Wie sieht es bei Ihnen aus? Suchen Sie über Ostern das Weite oder verbringen Sie die Tage zu Hause? Das Zwischenergebnis unserer Umfrage des Tages zeigt um 18.45 Uhr, dass 54 Prozent nicht in Erwägung ziehen, zu verreisen. 14 Prozent verzichten aus Budgetgründen auf Reisen, planen aber Ausflüge. 23 Prozent wollen unbedingt raus.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.