Zweimal im Jahr werden die Uhren umgestellt. Im Winter zurück und im Sommer vor. An diesem Wochenende gibt es also eine Stunde weniger Schlaf.

Manchen schlägt diese Umstellung auf das Gemüt und sie können einige Tage schlechter schlafen. Oft klagen auch Kinder über den veränderten Schlafrhythmus. Andere stören sich daran überhaupt nicht daran oder freuen sich darauf, dass es abends länger hell ist.

Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie von der Umstellung genervt oder lässt Sie das kalt? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Zwischenstand am 24. März um 18.10 Uhr: Bisher haben 813 Menschen an unserer Umfrage des Tages teilgenommen. Und sie sind sich sehr einig: Die Zeitumstellung soll abgeschafft werden – dafür stimmten 77 Prozent. Nur 19 Prozent gaben an, dass sie sich durch das Umstellen der Uhren gar nicht gestört fühlen. Vier Prozent war das ganze Thema egal.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.