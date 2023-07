Der Sommer ist verregnet und lädt nur selten zum Grillen ein. Doch daran liegt es nicht, dass im Langzeittrend bei immer mehr Schleswig-Holsteinern Leberwurst, Speck und Schweinefleisch auf dem Tisch fehlen.

Um neun Kilogramm ist der Jahreskonsum von Fleischwaren in den letzten zehn Jahren gesunken. Es ist nicht nur eine Kostenfrage, denn jeder Dritte gibt an, mitunter bewusst auf Fleischkonsum zu verzichten, wie der Ernährungsreport 2022 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zeigt.

Dass es immer mehr Flexitarier auch in Schleswig-Holstein gibt, sieht der Fleischerverband Nord zwar sogar als Chance. Doch die Branche steht vor großen Herausforderungen und sieht sich in Schleswig-Holstein einem Rückgang der Betriebe und des Personals ausgesetzt. Vieles hängt am Preis, aber eben nicht alles.

Wie sieht es bei Ihnen aus? Verzichten Sie auch häufiger auf Fleischwaren? Antworten Sie hier in der Umfrage des Tages.

Das Ergebnis der Umfrage ist nicht repräsentativ