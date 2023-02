Schleswig-Holstein sei vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen, sagt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) – und beschreibt die Lage in SH als entspannt. Was die Corona-Experten aus SH zur Pandemie sagen, lesen Sie hier.

„Die Schließung der Schulen war für mich eine der schwersten Entscheidungen in der Corona-Pandemie, weil ich von Anfang an propagiert habe, dass die Schließung für Kinder und Jugendliche massive psychische Konsequenzen haben wird. Die Kinder lernen in der Schule Respekt gegenüber anderen, Gruppen- und Kritikfähigkeit – all das hat gefehlt.“

Prof. Dr. Kamila Jauch-Chara

Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Uniklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) zu den Schulschließungen während der Corona-Pandemie