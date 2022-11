Die Kontroverse um die „One Love“-Binde bei der Fußball-WM könnte drastische Folgen haben. Der Chef des dänischen Fußballverbandes „Dansk Boldspil Union“ (DBU), Jesper Møller erwägt sogar, dass Dänemark aus dem Weltfußball-Verband austritt. Wenn sich nichts ändere, könne man der FIFA den Rücken kehren, so Møller.

Eine Konsequenz ist jedoch bereits sicher: Die Dänen werden die Wiederwahl von Fifa-Chef Gianni Infantino nicht unterstützen.

Auch in den deutschen Sozialen Medien ist die Kritik an der FIFA Dauerthema. Angefangen von der Vergabe der WM an Katar, über die Ausbeutung der Gastarbeiter bis hin zum Verbot verschiedener Symbole.

Wir wollen daher heute von Ihnen wissen: Sollte Deutschland aus der FIFA austreten, wenn Dänemark es ihnen vormacht? Stimmen Sie auch ohne Abo ab!

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.