Das Meinungsforschungsinstitutes Infratest Dimap hat Bürger in SH zu ihren wichtigsten Themen vor der Kommunalwahl am 14. Mai befragt. Symbolfoto: Sascha Steinach via www.imago-images.de up-down up-down Vor der Kommunalwahl 2023 Umfrage in SH: Dämpfer für die CDU, kleinere Parteien legen zu Von dpa | 27.04.2023, 06:55 Uhr | Update vor 36 Min.

Die Kommunalwahl steht an. Das Thema Verkehr und Mobilität in Schleswig-Holstein steht für viele ganz oben auf der Liste der Themen, die dringend bearbeitet werden sollten. Und so schneiden die Parteien ab.