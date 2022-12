Er trägt einen roten Mantel und hat einen Sack dabei: Am 6. Dezember besucht uns der Nikolaus, um unsere Schuhe, Stiefel oder Puschen mit kleinen Geschenken zu füllen. Der werte Herr hat vor rund 1500 Jahren gelebt, und er soll sehr großzügig gewesen sein.

Er hat sich zum Beispiel um die Armen und auch besonders um Kinder gekümmert. Seine Großmut und seine teils mit einer anderen Person verwobene Legende währen bis heute. Und das zeigt sich am heutigen Morgen in ganz Vielen Stiefeln.

Ist es diesmal anders in Zeiten von Knappheit, Krise, Ungewissheit, Inflation und WM-Blues? Oder ist es gerade in diesem Jahr der Anlass gewesen, mal wieder etwas großzügig zu sein bei Kindern, Partnern, Eltern, Kollegen und Co.? Wir wollen heute von Ihnen nur eines wissen: Hatten Sie etwas Erfreuliches in Ihrem Stiefel?

Die Umfrage ist nicht repräsentativ.