Es ist soweit: Am Mittwoch trifft das kleinräumige Tiefdruckgebiet „Poly“ auf Schleswig-Holstein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits am Dienstag Warnungen ausgesprochen und forderte die Bürger in den betroffenen Gebieten zur rechtzeitigen Vorbereitung von Schutzmaßnahmen auf.

So rechnet TV-Wetterexperte Niko Renkosik in Neumünster beispielsweise mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern in der Stunde. Er fasste auf Nachfrage von shz.de zusammen: „Das ist ein wirklich ungewöhnlicher Sturm, den man normalerweise im Herbst oder Winter erwartet, aber nicht im Hochsommer.“ Auch an der Westküste des Landes werden laut DWD Windgeschwindigkeiten zwischen 110 und 130 Kilometern in der Stunde erwartet.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, wie stark „Poly“ in Ihrer Region gewütet hat – oder ob Sie die Wetterlage gar nicht beeindrucken konnte. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.