Umfrage des Tages Technischer Fortschritt: Haben Sie Vertrauen ins autonome Fahren? Von shz.de | 16.09.2022, 06:03 Uhr

Zurücklehnen und entspannen, während der Autopilot den Pkw sicher über die Straße leitet – was für manche wie ein Traum klingt, löst in anderen Panik aus. Autonomes Fahren wird immer mehr zur Realität. Deswegen wollen wir heute von Ihnen wissen, ob Sie Vertrauen in diese Technik haben.