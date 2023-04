Einst war der Siedewasserreaktor in Krümmel der leistungsstärkste seiner Art weltweit. Seinem anstehenden Rückbau werden nun auch die anderen AKW in Deutschland folgen. Foto: Timo Jann up-down up-down Umfrage des Tages Haben Sie Ihre Meinung zur Atomkraft seit dem Ukraine-Konflikt geändert? Von shz.de | 14.04.2023, 06:39 Uhr

Am Samstag werden in Deutschland die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet. Was lange mehrheitsfähig war, ist nun aber umstritten. Haben Sie Ihre Meinung zur Atomkraft zuletzt geändert?