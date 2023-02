In den Ferien erwartet der Hamburger Flughafen mit einem erhöhten Reiseaufkommen. Geht es für Sie auch in die Sonne? Foto: Bodo Marks up-down up-down Umfrage des Tages Haben Sie schon Reisepläne für die Osterferien? Von shz.de | 27.02.2023, 06:50 Uhr

Reisebeschränkungen und Beherbergungsverbote – diese Szenarien werden den Osterurlaub in diesem Jahr nicht verhageln. Dafür reißt die Inflation große Löcher in den Geldbeutel. Verreisen Sie in den Osterferien?