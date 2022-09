Der Herbst lässt nicht mehr lange auf sich warten. Der kalendarischer Herbstanfang 2022 ist am 23. September und aktuell sind die Temperaturen eher mäßig, zum Teil wird es stürmisch. Für viele Menschen wäre es jetzt bald an der Zeit, die Heizung aufzudrehen.

Wer in einer gut isolierten Wohnung sitzt, wird vielleicht noch mehrere Wochen ohne Heizung auskommen. Auch die exorbitanten Energiekosten für Gasheizungen könnten in diesem Jahr viele Menschen davon abhalten, überhaupt das Aufdrehen der Heizung in Erwägung zu ziehen.

Wir wollen in unserer Umfrage des Tages daher von Ihnen wissen, ob Sie die Heizung bereits eingeschaltet haben. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.