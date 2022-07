Die Sonne scheint, der Urlaub beginnt und am Wochenende kommen Freunde zum gemeinsamen Grillen vorbei. So dürfte aktuell das Leben zahlreicher Menschen in Schleswig-Holstein aussehen. Doch bei der Frage, was denn nun auf das Rost gelegt werden soll, kann es in Zeiten von vegetarischer und veganer Ernährung zu Diskussionen kommen.