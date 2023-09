Lederhosen, Dirndl, Bier und Weißwurst – in München ist das Oktoberfest 2023 noch immer in vollem Gange. Jung und Alt feiern gemeinsam und trällern bei „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ im Zelt mit. Und auch in Schleswig-Holstein ist die bayrische Partylaune inzwischen angekommen.

In zahlreichen Gemeinden und Städten, wie zum Beispiel in Eckernförde oder Bevern, werden bereits eigene „Oktoberfeste“ gefeiert – und zahlreiche Norddeutsche tragen dabei sogar Tracht.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir deshalb von Ihnen wissen, was Sie vom Oktoberfest in München halten. Halten Sie das Ganze für überholte Folklore oder eine echte Gaudi? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.