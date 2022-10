Mehrbelastung trotz fehlender Fachkräfte und Plätze in Kitas: Mit ihrem Vorstoß hat Karin Prien in Schleswig-Holstein für viel Kritik gesorgt. Foto: dpa up-down up-down Umfrage des Tages Debatte um Kita-Pflichtjahr: Was halten Sie von Karin Priens Vorstoß? Von shz.de | 26.10.2022, 05:30 Uhr

Mit ihrem Vorstoß zum Kita-Pflichtjahr für Kinder mit Sprachförderungsbedarf hat Karin Prien in SH am Dienstag für Wirbel gesorgt. Verraten Sie uns heute, was Sie davon halten.