Hohe Energiepreise in SH: Sollten Bürger im Süden mehr zahlen als jetzt? Von shz.de | 21.04.2023

In unserer Umfrage geht es heute um die gestiegenen Energiepreise. Vor allem in Norddeutschland müssen Bürger dafür tief in die Tasche greifen. Claus Ruhe Madsen will das ändern – was halten Sie von seinem Vorschlag?