Noch vor einer Woche ächzte Schleswig-Holstein unter sommerlicher Hitze. Grasflächen erinnerten vielerorts eher an Steppen und wer in einer Dachgeschosswohnung lebte, hielt die hohen Temperaturen nur mit Ventilatoren, luftiger Kleidung und ganz viel Speiseeis aus. Doch am Wochenende sah die Wetterlage schon wieder ganz anders aus: Statt Sonnenschein bescherte Tief „Otto“ dem nördlichsten Bundesland viel Wind und Regen – und brachte niedrigere Temperaturen mit sich.

Wir wollen in unserer Umfrage deshalb von Ihnen wissen, ob Ihnen das Sommerwetter in Schleswig-Holstein schon wieder fehlt – oder ob Sie ganz froh über die aktuelle Lage sind. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.