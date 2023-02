Die Zeit von Aschermittwoch bis Ostern nutzen viele Menschen, um 40 Tage lang zu fasten. Biblischer Hintergrund ist das vierzigtägige Fasten Jesus‘ in der Wüste. Manche fasten dabei sehr streng, andere nehmen es etwas lockerer.

Doch wie ist es in diesem Jahr? Durch die Inflation sind viele Dinge wie Strom, Lebensmittel und Benzin deutlich teurer geworden. Manche haben in den vergangenen Monaten schon auf ihre Heizung verzichtet, andere auf bestimmte Lebensmittel. Einigen Schleswig-Holsteinern ist da vielleicht die Lust vergangen, zusätzlich zu verzichten. Vielleicht ist der eigene Glaube aber auch so stark verwurzelt, dass man auf keinen Fall die Fastenzeit ausfallen lassen will. Oder man will fasten, um seinen Körper etwas Gutes zu tun.

Wir wollen deshalb in der heutigen Umfrage des Tages wissen, ob Sie in diesem Jahr fasten – oder nicht noch weiter verzichten wollen. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.