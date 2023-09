Mit mehreren Hunderttausend Menschen aus ganz Deutschland rechnen die Organisatoren der zentralen deutschen Einheitsfeier in Hamburg. Am 2. und 3. Oktober steht vor allem das Bürgerfest – ein „Festival der Einheit“ – im Mittelpunkt, betonen Bürgermeister Peter Tschentscher und Staatsrätin Almut Möller. Wie immer richtet das Bundesland, das aktuell den Bundesratspräsidenten stellt, das Fest aus – und somit in diesem Jahr Hamburg.

In Hamburg wird am Tag der Deutschen Einheit viel geboten

Mehrere Bühnen, Stände und Zelte werden anlässlich der Einheitsfeier in der Hansestadt aufgebaut – vor allem auf dem Rathausmarkt, dem Gänsemarkt und rund um die Binnenalster. Entlang der Mönckebergstraße präsentieren sich an den beiden Tagen zudem alle 16 Bundesländer.

Fahren Sie zur Eineitsfeier nach Hamburg? Stimmen Sie in unsere Umfrage des Tages mit ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ.