Für die einen ist es das Gefühl von Freiheit, in den Ferien mit einem fahrbaren Untersatz von Küste zu Küste zu tingeln, auf dem Campingplatz halt zu machen und den Sommer zu genießen. Camping ist in Schleswig-Holstein auch in diesem Jahr wieder sehr beliebt. Laut Gert Petzold, Landesvorsitzende der Campingwirtschaft, sei der Zuspruch anhaltend groß.

Doch da gibt es auch die andere Fraktion: Für sie ist das Rumreisen mit dem Camper alles andere als erholsam. Sie fürchten um ihre Privatsphäre auf überfüllten Anlagen, der ständig plappernde Nachbar macht sie wahnsinnig und dann ist da auch noch das trügerische Wetter in Schleswig-Holstein, das auch im Hochsommer nicht immer zu Outdoor-Aktivitäten einlädt.

Hand aufs Herz: Reisen Sie im dem Camper durch Schleswig-Holstein? Stimmen Sie in unserer Umfrage des Tages mit ab.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ.